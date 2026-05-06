Cerca Trova открыла новое пространство в Москве

Российский бренд мужской одежды Cerca Trova объявил о техническом открытии нового бутика в Москве.
Пространство находится на Ломоносовском проспекте — в районе с академической и культурной атмосферой. В будущем здесь планируют проводить лекции, мастер-классы и встречи, посвященные стилю, эстетике и современному мужскому гардеробу.
Интерьер выполнен в сдержанной цветовой гамме с акцентом на фактуры, свет и пропорции. В конце 2025 года бренд Cerca Trova открыл свой первый бутик в Петербурге.
Магазин площадью 413 квадратных метров расположился в центре города, на улице Моисеенко, дом 22, литера 3, напротив Невской Ратуши. Одной из особенностей бутика стала зона отдыха с бильярдным столом.