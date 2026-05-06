Канье Уэст впервые выступит в Грузии. Анонс выступления появился на сайте рэпера, информацию также подтвердил организатор Starring Georgia.
Концерт состоится в Тбилиси 12 июня на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе. Когда начнется старт продажи билетов, пока неизвестно.
Выступление пройдет в рамках тура Ye Live Concert. Для него команда Уэста сделала сцену в виде вращающейся полусферической конструкции, похожей на планету Земля.
Ранее выступления Канье были отменены в Швейцарии, Польше и Франции. Самый громкий скандал разгорелся в Великобритании, где рэперу запретили въезд в страну. Его хедлайнерство на лондонском фестивале Wireless вызвало массовую критику из-за предыдущих антисемитских высказываний.
Премьер-министр Кир Стармер назвал это решение ошибочным, спонсоры разорвали контракты, а МВД в итоге запретило въезд. Вскоре Wireless объявил об отмене всего фестиваля.
Канье недавно принес новое извинение за свои прошлые заявления. Он также дополнил свое письмо «тем, кому я причинил боль», изначально опубликованное в The Wall Street Journal в январе.
История антисемитских высказываний Уэста началась в 2022 году. Тогда он назвал себя нацистом и призывал «простить Гитлера». Его аккаунты в соцсетях блокировали, а партнеры (adidas, Balenciaga, юристы, лейбл) разрывали контракты. В 2023 году он извинился, списав поведение на алкоголь. В начале 2025 года он снова взял назад извинения, снова назвал себя нацистом, а затем опять отказался от этих слов.