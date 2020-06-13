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С ютьюба пропал трек «Cadillac» Моргенштерна и Элджея. Кажется, музыканты поссорились

Анастасия Цой
Сегодня в 14:50

С ютьюба пропал трек «Cadillac» Моргенштерна и Элджея. Сервис пишет, что видео было заблокировано, так как пользователь Nelson подал жалобу на нарушение авторских прав.

Кто такой Nelson, неизвестно. Пользователи социальных сетей начали подозревать летсплеера с таким ником, но он все отрицает.

При этом Элджей запостил в сторис, что клипа не будет. Моргенштерн у себя в инстаграме ответил на это так: «Я догадывался. Скоро вернем трек на ютьюб». Музыканты расфолловили друг друга в инстаграме, хотя еще вчера выкладывали видео со съемок клипа.

Есть несколько теорий от поклонников: первая — происходит примерно то же самое, что с клипом «Розовое вино» Элджея и Федука. В 2017 году артисты не смогли договориться, как должен выглядеть клип. После его выхода, Элджей заблокированл видео, но потом вернул, добавив, что не хочет «губить Федуку карьеру».

При этом Ильич из Little Big рассказал, что Элджей удалил клип не по этой причине: ему просто не понравилось, что в ролике его имя стояло вторым после имени Федука. Подробно об этом мы писали здесь.

По второй версии фанатов Моргенштерн и Элджей сами удалили «Cadillac» и устроили ненастоящую ссору в инстаграме ради хайпа.

Последний клип Моргенштерна «Пососи» стал самым дизлайкнутым видео на российском ютьюбе, побив рекорд Тимати и Гуфа. Сейчас на нем 1,9 млн дизлайков.

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