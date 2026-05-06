Канье Уэст впервые выступит в Грузии
В Сингапуре разрешили наказывать школьников розгами за буллинг
Cerca Trova открыла новое пространство в Москве
В России снимут ремейк фильма «Курьер» Карена Шахназарова
Личные вещи Мэттью Перри выставят на аукцион
Энди Серкис рассказал, каким будет новый фильм по «Властелину колец»
Москвичам пообещали 30-градусную жару 7 мая
Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк сбежал и четыре дня просидел в стене
В Минпросвещения не советуют писать слово «айтишник» в сочинениях ЕГЭ
Появились первые фото со спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым
Музыканты подали в суд на Канье Уэста из-за трека «Hurricane»
Размаха и Yanix: фестиваль «Это база» объявил полный лайнап
Рэпера Navai могут лишить водительских прав после ДТП в центре Москвы
Канадский музыкант подал в суд на Google из-за ложной информации в AI Overviews
В парке Горького открылось кафе от сети «Перекресток»
Александр Петров и Юлия Снигирь в тизере третьего сезона «Фишера»
Ченнинг Татум, Тесса Томпсон и Пэтси Ферран сыграют в новом фильме Чарли Кауфмана
Билеты на спектакль «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека стали доступны за бонусы «Спасибо»
Роспотребнадзор: с начала сезона более 25 тыс. человек обратились в больницы из-за клещей
Кайли Миноуг рассказывает о борьбе с раком в трейлере документального сериала Netflix
Создатели сериала «Медведь» неожиданно выпустили эпизод-приквел
Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» получил первый трейлер
Рэпер Navai врезался в столб в центре Москвы. Он ехал на Ferrari без номеров
Paramount показала трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Ранчо Даттонов»
Исследование: продажи антидепрессантов в России выросли более чем вдвое за последние три года
Финал «Пацанов» покажут в кинотеатрах в США
Netflix показал трейлер мистического сериала «Городок» от братьев Даффер
HBO Max выпустит серию подкастов об оригинальных фильмах о «Гарри Поттере»

Собянин: до конца 2026 года в Москве запустят еще 11 беспилотных трамваев

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: mos.ru

К концу 2026 года на улицах Москвы появятся еще 11 беспилотных трамваев. Таким образом, их общее количество достигнет 15, сообщил мэр Сергей Собянин.

По словам главы города, они будут постепенно выводиться в город и курсировать как в тестовом режиме, так и по маршруту с пассажирами. А к 2030 году примерно две трети столичного парка трамваев станут беспилотными.

Первый в РФ беспилотный трамвай запустили в сентябре 2025 года. Он следует по маршруту №10 метро «Щукинская» — улица Кулакова на северо-западе Москвы. Транспорт перевез уже более 100 тыс. пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения.

Сейчас в городе ходят уже четыре беспилотных трамвая. Часть работает в тестовом режиме: они изучают маршрут и составляют высокоточную карту.

Расскажите друзьям