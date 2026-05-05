Создатели сериала «Медведь» неожиданно выпустили эпизод-приквел

Сериал «Медведь» неожиданно получил приквел. На стриминговом сервисе Hulu появился эпизод под названием «Гэри». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Действие серии разворачивается до событий основного сюжета и рассказывает о поездке Ричи (Эбон Мосс‑Бакрак) и Майки (Джон Бернтал) в город Гэри, штат Индиана. Эпизод длится час.
Его режиссером выступил создатель «Медведя» Кристофер Сторер. Соавторами сценария стали Бернтал и Мосс-Бакрак. Последний назвал работу над приквелом воплощением своей мечты.
Сериал «Медведь» вышел в 2022 году. Премьера пятого и, вероятно, последнего эпизода ожидается летом 2026 года. В актерский состав проекта входят Джейми Ли Кертис, Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Лиза Колон-Саяс, а также Лайонел Бойс, Мэтти Мэтсон, Эдвин Ли Гибсон и Кори Хендрикс.