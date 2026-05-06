В парке Горького открылось кафе от сети «Перекресток»

Сеть «Перекресток» открыла в парке Горького кафе под названием «Select Перекресток». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
Заведение площадью 93,6 квадратных метра расположилось на Пушкинской набережной рядом с Москвой-рекой. Кафе и летнюю веранду вписали в архитектуру набережной так, чтобы они сочетались с природным окружением и ритмом паркового пространства.
«Парк Горького — знаковое место Москвы с особой атмосферой. Для нас было важно создать кафе, которое станет естественной частью городской среды», — поделилась управляющий директор сети Раиса Полякова.
В новом кафе гости парка могут попробовать завтраки, обеды, здоровые перекусы, сезонные десерты, а также заказать базовые и авторские кофейные напитки. В меню заведения вошли более 680 позиций, часть из которых разработаны с учетом потребностей посетителей парка.
Для «Перекрестка» это первое заведение формата Select, расположенное в столичном парке. В его дизайне стремились отразить темы отдыха, природы и летнего настроения. По задумке создателей, кафе должно дополнять время горожан на природе.
Формат Select, как отметили в компании, объединяет розничный магазин и кафе. Он позволяет быстро купить готовую еду для пикника или при желании отдохнуть спокойно в заведении у воды. Меню будет меняться от сезона к сезону. Средний чек в «Select Перекрестке» составит от 300 до 350 рублей.