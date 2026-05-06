Москвичам пообещали 30-градусную жару 7 мая

7 мая температура воздуха в Москве может подняться до +30 градусов, но в 8 мая в регион могут прийти «черемуховые» холода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, днем в четверг ожидается +25–28 градусов. Это на десять градусов выше климатической нормы и близко к рекорду тепла 1967 года. На юге Подмосковья температура может достичь +30 градусов. Ожидаются также небольшой дождь и гроза.
В пятницу, 8 мая, через регион пройдет холодный фронт с ливнями и грозами. Как отметил синоптик, температура опустится до +13–18 градусов.
Таким образом, на смену «метеорологическому лету» придет похолодание. «Черемуховые» холода — без снегопадов, заморозков и штормового ветра — могут продлиться несколько суток. «Весна 2026-го — это настоящий погодный театр контрастов, где времена года всего за неделю-другую меняют декорации по несколько раз», — написал Тишковец.