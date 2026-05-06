Москвичам пообещали 30-градусную жару 7 мая

7 мая температура воздуха в Москве может подняться до +30 градусов, но в 8 мая в регион могут прийти «черемуховые» холода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



По его словам, днем в четверг ожидается +25–28 градусов. Это на десять градусов выше климатической нормы и близко к рекорду тепла 1967 года. На юге Подмосковья температура может достичь +30 градусов. Ожидаются также небольшой дождь и гроза.