Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» получил первый трейлер

Фото: One Media/YouTube

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Зловещие мертвецы: Пекло». Картина выйдет в мировой прокат 10 июля. В России проект представит компания «Вольга», точной даты релиза пока нет.

«Пекло» продолжит франшизу «Зловещих мертвецов». Лента станет третьей частью серии. Первая, «Зловещие мертвецы», вышла в 2013 году. Вторая, «Восстание зловещих мертвецов», — в 2023-м. 
 

Видео: One Media/YouTube

Режиссерское кресло в новой картине занял французский постановщик Себастьен Ваничек, известный по фильму «Паутина страха». Создатель оригинального хоррор Сэм Рейми выступил одним из продюсеров.

По сюжету женщина, потерявшая мужа в автокатастрофе, ищет утешения у родственников в домике в глуши. Она находит древнюю книгу, которая превращает жизнь постояльцев в адский кошмар.

В картине сыграли Сухейла Якуб («Девушки на балконе»), Тэнди Райт («Перл»), Хантер Дуэн («Уэнсдей»), Лусиана Бьюкенен («Нечто. Монстр из глубин») и Эрролл Шанд («Вождь войны»). Съемки проходили летом и осенью 2025 года в Новой Зеландии.

