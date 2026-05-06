В Минпросвещения не советуют писать слово «айтишник» в сочинениях ЕГЭ

Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Слово «айтишник» лучше не использовать в сочинениях ЕГЭ. Вместо него рекомендуется писать «ИТ-специалист» — этот вариант написания считается верным и закрепленным в словарях, сообщила эксперт Минпросвещения, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникации ЯГПУ им. К.Д.Ушинского Лариса Ухова.

«Корректным будет написание „ИТ-специалист“, которое зафиксировано в академическом орфографическом словаре. По аналогии с PR-специалист можно использовать и написание IT-специалист. Слово „пиар“ уже зафиксировано словарями, поэтому правомерно писать пиар-компания, пиар-менеджер. А вот первая часть слова „IT-специалист“ („айти“) пока еще не является грамматически и орфографически освоенной, хотя активно участвует в словообразовании», — сказала эксперт.

По словам специалиста, популярные слова «айтишник», «айтишный» относятся к профессиональному жаргону, их можно употреблять только в устной разговорной речи. «Учащийся должен быть абсолютно уверен в правильном написании, чтобы не допустить ошибки. Но поскольку сочинение — жанр авторской письменной речи, школьник может заменить вызывающие сомнения слова оборотами, например специалист в сфере информационных технологий», — добавила она.

Ранее Ухова говорила, что грубым речевым нарушением в сочинении на ЕГЭ будет считаться также использование сленгового слова «краш». А профессор Наталия Козловская отмечала, что на экзамене нельзя также писать слово «кринж» и его производные.

