Рэпера Navai могут лишить водительских прав после ДТП в центре Москвы

Фото: @navaib

Рэпера Navai, который попал в ДТП на черном Ferrari без номеров в центре Москвы, отпустили после допроса. Его могут лишить водительских прав, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ДТП произошло вечером 5 мая на Зубовском бульваре. Машину без номеров, на которой ехал музыкант, развернуло и подбросило. После этого автомобиль врезался в столб.

Ни Navai, ни кто-либо другой в ходе инцидента не пострадал. По информации РИА «Новости», артист после происшествия переоделся в другую одежду и пытался скрыться от прохожих в другой машине.

Сам Navai заявил, что не установил номера на машину, поскольку только недавно стал ее владельцем. Он подчеркнул, что ехал не быстро, а причиной аварии стали плохие гоночные колеса. Позднее артист сказал, что автомобиль был арендованным.

