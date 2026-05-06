Рэпера Navai могут лишить водительских прав после ДТП в центре Москвы

Рэпера Navai, который попал в ДТП на черном Ferrari без номеров в центре Москвы, отпустили после допроса. Его могут лишить водительских прав, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
ДТП произошло вечером 5 мая на Зубовском бульваре. Машину без номеров, на которой ехал музыкант, развернуло и подбросило. После этого автомобиль врезался в столб.
Ни Navai, ни кто-либо другой в ходе инцидента не пострадал. По информации РИА «Новости», артист после происшествия переоделся в другую одежду и пытался скрыться от прохожих в другой машине.