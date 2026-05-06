Энди Серкис рассказал, каким будет новый фильм по «Властелину колец»

Энди Серкис поделился подробностями о работе над фильмом «Властелин колец: Охота на Голлума». Премьера ленты запланирована на 17 декабря 2027 года.
Серкис не только вернется к роли Голлума, но и выступит режиссером. По его словам, новая картина будет опираться на подход, использованный в оригинальной трилогии Питера Джексона.
Так, к проекту вернулась часть команды, работавшей над первыми фильмами, включая художников-постановщиков и специалистов по декорациям. Режиссер отметил, что в фильме активно применяются миниатюры, съемки на натуре и грим вместо полностью цифровых эффектов.
Например, орков вновь создают с помощью протезов, а не только CGI. Такой подход должен объединить визуальный стиль оригинальной трилогии «Властелин колец» и более поздних фильмов «Хоббит».
Сюжет «Охоты на Голлума» будет разворачиваться между событиями «Хоббита» и «Властелина колец». По словам Серкиса, фильм сосредоточится на более глубоком раскрытии персонажа Голлума.