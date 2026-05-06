Билеты на спектакль «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека стали доступны за бонусы «Спасибо»

Канье Уэст впервые выступит в Грузии
Александр Петров и Юлия Снигирь в тизере третьего сезона «Фишера»
Ченнинг Татум, Тесса Томпсон и Пэтси Ферран сыграют в новом фильме Чарли Кауфмана
Роспотребнадзор: с начала сезона более 25 тыс. человек обратились в больницы из-за клещей
Кайли Миноуг рассказывает о борьбе с раком в трейлере документального сериала Netflix
Создатели сериала «Медведь» неожиданно выпустили эпизод-приквел
Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» получил первый трейлер
Рэпер Navai врезался в столб в центре Москвы. Он ехал на Ferrari без номеров
Paramount показала трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Ранчо Даттонов»
Исследование: продажи антидепрессантов в России выросли более чем вдвое за последние три года
Финал «Пацанов» покажут в кинотеатрах в США
Netflix показал трейлер мистического сериала «Городок» от братьев Даффер
HBO Max выпустит серию подкастов об оригинальных фильмах о «Гарри Поттере»
Изабелла Росселлини присоединится к актерскому составу фильма «Три инцестуозные сестры»
В Москве пройдет фестиваль креативных индустрий «Рассказывая истории» от Высшей школы экономики
Патрик Шварценеггер сыграет близнецов в фильме «Букмекер и вышибала»
Смотрим дублированный трейлер хоррора «Долина улыбок» Паоло Стрипполи
Netflix показал трейлер второго сезона «Хороших девочек не убивают»
Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Времена года» с Тиной Фей и Колманом Доминго
The Pussycat Dolls отменили почти весь тур по Северной Америке из-за слабых продаж билетов
Спрос на туры во Вьетнам вырос на 777% в 2026 году
Стивен Содерберг использовал ИИ в документалке о Джоне Ленноне
Фильм «Изгой» с Марио Касасом выйдет в российский прокат 18 июня
8% россиян используют ИИ для поисков ответов на бытовые вопросы
A24 показала трейлер байопика «Тони» об Энтони Бурдене
Россиянки назвали smart casual самым привлекательным мужским стилем
Бритни Спирс получила 12 месяцев условного срока за вождение в нетрезвом состоянии
В Петербурге в День Победы впервые пройдет акция «Бессмертный флот»

Билеты на спектакль «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека стали доступны за бонусы «Спасибо»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Afisha.ru

Компания «Афиша» и «СберСпасибо» продолжают расширять проект «Изумрудная коллекция» востребованными культурными мероприятиями, на которые можно попасть только за бонусы «Спасибо». Следующая постановка в программе — «Наш класс» по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека.

Пьеса «Наш класс. История в 14 уроках» основана на реальных событиях, произошедших в польском городке Едвабне. У героев есть прототипы, а сама история — попытка разобраться с травматическим прошлым, которое до сих пор вызывает споры и болезненные реакции в обществе.

Наш класс.
Спектакль / 10 июня
Подробнее на Афише

Спектакль начинается как беззаботная школьная история: первый звонок, знакомство с одноклассниками, дружба и первая влюбленность. Но постепенно судьбы молодых людей оказываются втянутыми в воронку истории — с ее жестокостью, страхом и выбором, который невозможно отменить.

Зритель проживает с героями десятки лет и видит, как тонкая связь одноклассников превращается в неразрывную, почти родственную нить, от которой невозможно освободиться.

Режиссер спектакля Наталья Ковалева говорит, что для нее это не история про конкретную страну или эпоху. «Это разговор о выборе, который делает человек в условиях давления и страха. Мы часто оправдываем себя тем, что ничего не могли изменить. И здесь театр дает возможность честно посмотреть на себя и ответить на вопрос: а что бы в этой ситуации сделал я?» — объясняет она.

«Наш класс» — лауреат главной литературной премии Польши Nike и в театральной версии сохраняет ту же интонацию: тревожную, прямую и лишенную морализаторства. Это спектакль, который не предлагает готовых ответов, но оставляет пространство для внутреннего диалога.

В рамках проекта «Изумрудная коллекция» бонусы «Спасибо» становятся полноценной валютой впечатлений, которая открывает доступ к эксклюзивным событиям. Ранее в программе зрители уже могли увидеть постановку балета «Щелкунчик» в хореографии Юрия Посохова, спектакли «Шерлок Холмс и все-все-все» и «Жирная Люба».

Расскажите друзьям