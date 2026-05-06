Музыканты подали в суд на Канье Уэста из-за трека «Hurricane»

Афиша Daily
Фото: Edward Berthelot/Contributor

Группа музыкантов подала иск против Канье Уэста (Йе), обвинив его в нарушении авторских прав при использовании их материала в ранней версии трека «Hurricane».

Они просят выплатить 500 тыс. долларов. Речь идет о выступлении рэпера в июле 2021 года на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, где он представил еще не завершенную версию композиции.

По словам истцов, в перформансе был использован фрагмент их инструментального трека «MSD PT2», созданного Халилом Абдулом Рахманом, Сэмом Баршем, Дэном Сифом и Джошем Мизом.

Музыканты утверждают, что ранее делились записью с командой артиста во время обсуждения сотрудничества и рассчитывали на справедливое вознаграждение в случае коммерческого использования. Хотя этот семпл не попал в финальную версию альбома «Donda», истцы настаивают, что уже само публичное исполнение является нарушением.

По данным стороны обвинения, выступление принесло Уэсту около 5,5 млн долларов за счет продаж билетов, мерча, стримингового соглашения с Apple и коллаборации с Gap. В свою очередь защита утверждает, что доход был обеспечен популярностью самого артиста, а не коротким инструментальным фрагментом.

Финальная версия «Hurricane», записанная при участии The Weeknd и Lil Baby, вышла на альбоме «Donda» и получила премию «Грэмми» в категории «Лучшее мелодичное рэп-исполнение» в 2022 году.

