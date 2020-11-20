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Новости
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Шаманство и воскрешение души в клипе «Sod’s Law» WOODJU 18:42
Ник Кейв исполнил на фортепиано 22 песни в пустом концертном зале. Послушайте, что получилось 18:19
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Сборник неизданных текстов Толкина выйдет в 2021 году. Он расскажет, носят ли бороды женщины-гномы! 17:41
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Послушайте дисс Эминема на Цукерберга. Правда, сам рэпер здесь ни при чем, трек сочинила нейросеть 17:13
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«Уродливый набор камер»: мини-обзор на iPhone 12 Pro от Павла Дурова 15:04
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«Ровесник»/Facebook Бар «Ровесник» начнет работать по новому адресу
Бар «Ровесник» начнет работать по новому адресу 13:59
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Дайджест

Обзор Дурова на айфон, рождественский мерч Pornhub и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:54

В России новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом — 24 318. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 2 039 926.

В Госдуме предложили штрафовать соцсети за отказ удалять запрещенный контент. Если законопроект примут, нарушителям грозит штраф до 15 млн рублей.

Две НКО — псковский «Росток» и костромская «Ночлежка» — получили за сутки около 3 млн рублей. Все благодаря фильму Юрия Дудя о фотографе Дмитрии Маркове и жизни русской провинции.

МВД Беларуси сообщило о задержании администраторки оппозиционных телеграм-каналов «Мая краіна Беларусь» и «Беларусь головного мозга». В последнем причастность женщины к каналу опровергли.

Павел Дуров выпустил обзор на iPhone 12 Pro. Он назвал его крупногабаритной версией iPhone 5, но с «уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах».

В 2021 году выйдет сборник ранее не публиковавшихся текстов Дж.Р.Толкина о Средиземье. Он расскажет, носят ли эльфы, хоббиты и женщины-гномы бороды.

Промо месяца! Митя Бурмистров пришел на передачу «Давай поженимся» и спел там песню «Любовь и вино» с дебютного альбома своего сайд-проекта «Черный государь».

В сети появился злобный дисс Эминема на Марка Цукерберга. Только рэпер в его записи не участвовал — за текст песни и ее исполнение отвечали нейросети.

Pornhub выпустил рождественскую коллекцию мерча. В ней есть свитера, шапка, шарф и трусы с логотипом сайта.

Патриарх Кирилл завел страницу в «Одноклассниках» по случаю своего 74-летия. Ее будет вести пресс-служба священнослужителя.

Бар «Ровесник», который закрыли за нарушение требований по COVID-19, начнет работать на месте кафе «Сверстник». Меню останется прежним, а к еде добавят только драники и брауни с вишенкой.

Анджелина Джоли срежиссирует байопик о военном фотографе Доне МакКалине. Режиссер «Соника в кино» снимет «Розовую пантеру».

«Аигел» выпустил новый альбом «Пыяла» — он полностью на татарском языке. Баста представил пластинку «Баста 40» —  его рассказ о себе за 40 лет жизни. Недры поделились новым мини-альбомом «Ситуация».

А еще у популярного приложения для обработки фотографий Prequel вышел новый пак фильтров по мотивам фильма Grand Budapest Hotel. Вот тут можно посмотреть, как выглядят другие эстетичные фильтры приложения (им, к слову, пользовалась Gucci в одном из своих кампейнов!). Скачать приложение, которым пользуются Ариана Гранде, Селена Гомез, Ким Кардашьян, Милли Бобби Браун, Билли Айлиш и еще 40 млн человек, можно тут.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
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Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
рок
Глеб Самойлов и The Matrixx
Декадансные истории с синтезаторами и EBM
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
поп
«Песня года-2020»

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