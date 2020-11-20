«Черта, половина жизни»: Баста выпустил альбом «Баста 40»

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, выпустил новый альбом под названием «Баста 40». Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке» и YouTube Music.

На пластинке 23 трека, среди них — фиты с ATL, Скриптонитом, Noize MC, Эрикой Лундмоен, ANIKV, Moscow Gospel Team, T-Fest и другими артистами.

Как рассказал Вакуленко в интервью Apple Music, «Баста 40» — это его рассказ о себе за все 40 лет жизни. «Это черта, половина жизни при хорошем раскладе. Нужно было оглянуться, посмотреть на себя и поговорить о чем‑то серьезном. <…> Это диалог с самим собой 18-летним. Каким я хотел быть в 18? Кем я стал? Какие моменты я хотел бы исправить в своей жизни?», — сказал Баста.

Он уточнил, что «Баста 40» — первый альбом, который ему самому нравится от начала до конца. «Там нечего поправить», — заявил Вакуленко.