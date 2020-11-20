Зрители «вДудя» перевели за сутки 3 млн рублей благотворительным организациям из прошлого выпуска

За сутки после выхода интервью Юрия Дудя с фотографом Дмитрием Марковым псковская благотворительная организация «Росток» и костромская «Ночлежка для бездомных людей» получили около 3 млн рублей пожертвований. Об этом Марков рассказал в фейсбуке.

Интервью Юрия Дудя с Дмитрием Марковым появилось в сети 18 ноября. Фотограф познакомил ведущего со своими друзьями не из Москвы и Петербурга, поговорил о главных проблемах русской провинции и рассказал о наркозависимости.

В частности, Дудь и Марков посетили социальный центр «Росток» в городе Порхове, где помогают сиротам-инвалидам с умственной отсталостью вернуться в общество из психоневрологических интернатов, и костромскую «Ночлежку», которая дает приют и оказывает помощь бездомным.

Это не первый случай, когда выпуски «вДудя» оказывают заметное воздействие на общество. После выхода документального фильма о ВИЧ количество запросов о покупке тестов на вирус увеличилось на 4000%, а в Госдуме даже устроили показ картины.