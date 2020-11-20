«Уродливый набор камер»: мини-обзор на iPhone 12 Pro от Павла Дурова

Глава Telegram Павел Дуров в своем официальном телеграм-канале выпустил мини-обзор на новый iPhone 12 Pro. Предприниматель раскритиковал гаджет.

Дуров написал, что опробовал телефон, и назвал его «невероятно громоздким». Он охарактеризовал iPhone 12 Pro как крупногабаритную версию iPhone 5, вышедшего в 2012 году, — но с «уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах».

«Пресловутая «челка» и широкие лицевые панели все еще присутствуют. Из‑за этого получается низкое соотношение экрана к корпусу. Устройство кажется устаревшим», — написал Дуров.

Он отметил, что спустя 9 лет после смерти Стива Джобса Apple «по-прежнему живет за счет технологий и репутации, которые он заработал». Дуров заявил, что инженеры компании не вносят в новые гаджеты значимых инноваций.