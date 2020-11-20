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В России соцсети планируют штрафовать на сумму до 15 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:28

В России подготовили законопроект, который предусматривает штрафы для соцсетей за неудаление противоправного контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

Парламентарий объяснил, что размер штрафа не будет зависеть от выручки компании, однако уточнять их размер он не стал.

С подобным законопроектом Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский выступили еще в июле. По нему, владельцы сайтов, которые отказываются удалять запрещенную информацию (например, детскую порнографию и экстремистские материалы), могут столкнуться со штрафами до 15 млн рублей.

Эту же сумму Хинштейн назвал журналистам 19 ноября. Тогда же он заявил, что закон планируют принять до конца 2020 года.

Ранее уточнялось, что штрафы за неудаление информации составят для граждан от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей; для юридических — от 3 млн до 8 млн рублей. При этом штраф будет увеличиваться при повторном нарушении.

Законопроект нужен, потому что в российском законодательстве прописана обязанность удалять запрещенный контент, а вот санкций не предусмотрено, считают его авторы.

Однако в отношении социальных сетей выдвигались и другие предложения. Член думского комитета по информполитике Антон Горелкин ранее предлагал ограничить для таких сайтов размещение рекламы.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям предлагал взымать с соцсетей штрафы в размере 1-1,5% от годового оборота за отказ удалять деструктивный контент. А зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич выступал с предложением обязать иностранные социальные сети открывать в России свои представительства.

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