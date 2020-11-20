Митя Бурмистров пришел на «Давай поженимся», чтобы раскрутить альбом своей группы «Черный государь»

Казанский музыкант Митя Бурмистров пришел на передачу «Давай поженимся» и исполнил в эфире песню «Любовь и вино» с дебютного альбома своего сайд-проекта «Черный государь». Визит на Первый канал стал своеобразным промо для пластинки и презентацией самой группы, рассказал ее фронтмен в интервью изданию «Инде».
Релиз альбома «Родной» состоялся 13 ноября. Спустя три дня Митя Бурмистров объявил, что будет участвовать в программе «Давай поженимся». «Мне написали в ночь перед съемками, и я согласился. Взял в друзья жениха Джерка, дряхлый букет (его попросили прихватить редакторы) и билеты в Москву», — рассказывает он.
Как отмечает издание, для продвижения пластинки был выбран способ, полностью соответствующий песням «Черного государя», — «абсурд, гиперболизм, ирония за гранью издевки над русскоязычной гитарной музыкой 1980–1990-х и, кажется, не только над ней».
«Так удивительно совпало, что у нас неделю назад вышел альбом и сейчас вышла передача. Красивая история! Меня уже спрашивают, кто мой пиарщик, а я с гордостью отвечаю: «Госпожа удача», — говорит Бурмистров.
Рок-группа «Черный государь» появилась в 2016 году. В ее состав входят Митя Бурмистров, Артур Джерк и Айдар Гайнуллин. Презентация нового альбома «Родной» пройдет 28 ноября в Казани, в независимом музыкальном арт-пространстве Werk. Послушать пластинку можно здесь.