Митя Бурмистров пришел на «Давай поженимся», чтобы раскрутить альбом своей группы «Черный государь»

Казанский музыкант Митя Бурмистров пришел на передачу «Давай поженимся» и исполнил в эфире песню «Любовь и вино» с дебютного альбома своего сайд-проекта «Черный государь». Визит на Первый канал стал своеобразным промо для пластинки и презентацией самой группы, рассказал ее фронтмен в интервью изданию «Инде».

Релиз альбома «Родной» состоялся 13 ноября. Спустя три дня Митя Бурмистров объявил, что будет участвовать в программе «Давай поженимся». «Мне написали в ночь перед съемками, и я согласился. Взял в друзья жениха Джерка, дряхлый букет (его попросили прихватить редакторы) и билеты в Москву», — рассказывает он.