«Аигел» выпустили новый альбом полностью на татарском языке

Электронный хип-хоп-дуэт «Аигел» выпустил новый альбом «Пыяла». Он состоит из восьми песен о детях и родительстве, написанных полностью на татарском языке.

Предыдущий альбом «Аигел» — «Эдем» — вышел в августе 2019 года. Клип на песню «You’re Born» с него, где показан обряд омоложения президента, появился незадолго после решения Путина обнулить свои сроки.

Недавно «Афиша Daily» попросила солистку «Аигел» Аигель Гайсину рассказать о своих любимых книгах.