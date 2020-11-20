Послушайте дисс Эминема на Цукерберга. Правда, сам рэпер здесь ни при чем, трек сочинила нейросеть

Слова к треку сочинила нейросеть GPT-3 — на ее основе работает сервис Shortly. Авторы идеи ввели запрос Mark Zuckerberg diss in the Style of Eminem («Дисс на Марка Цукерберга в стиле Эминема») и получили довольно абсурдный и местами бессвязный, но жесткий текст.

В сети появился злобный дисс Эминема на основателя Facebook Марка Цукерберга . Однако рэпер в его записи не участвовал — за текст песни и ее исполнение отвечал искусственный интеллект, пишет The Next Web.

За переработку текста в человеческую речь отвечала другая нейросеть — Google Tacotron 2. В нее загрузили речитатив Эминема, из которого она синтезировала акапеллу для песни про Цукерберга, и уже получившееся наложили на бит.

В итоге появился трек, который действительно похож на работу молодого Эминема. Нейросети сохранили характерные интонации и выкрики рэпера, сложно поверить, что это сделал компьютер.

Но если вслушаться в текст, можно услышать весьма нелепые и бессмысленные высказывания. Например, есть такие строчки: «У тебя стеклянные глаза и ты очень волосат. Ты так волосат и становишься волосатее каждый день. Завтра я сделаю твое фото в фотошопе, где ты будешь по-настоящему большим волосатым пароходом».