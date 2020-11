Послушайте дисс Эминема на Цукерберга. Правда, сам рэпер здесь ни при чем, трек сочинила нейросеть

В сети появился злобный дисс Эминема на основателя Facebook Марка Цукерберга. Однако рэпер в его записи не участвовал — за текст песни и ее исполнение отвечал искусственный интеллект, пишет The Next Web.

Слова к треку сочинила нейросеть GPT-3 — на ее основе работает сервис Shortly. Авторы идеи ввели запрос Mark Zuckerberg diss in the Style of Eminem («Дисс на Марка Цукерберга в стиле Эминема») и получили довольно абсурдный и местами бессвязный, но жесткий текст.