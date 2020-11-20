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Недры выпустил новый мини-альбом «Ситуация»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:15

У экспериментального рэпера Ивана Ворошилова, известного как Недры, вышел новый ЕР — «Ситуация». На релизе пять треков, включая минималистичный «Самый сок», блюзовый «Падал» и энергичный «Горячее тело».

«Это отпечаток, который в моей музыке оставляет моя жизнь. Это реальные вещи, и некоторые из них были давно», — описывает релиз сам музыкант.

Послушать «Ситуацию» можно на всех популярных стриминговых площадках.

«Ситуация» — уже третий EP Недры за год, в феврале он выпустил «Нейро», а через три месяца — «Выход силы». После релиза первого «Афиша Daily» разговаривала с Недры о новой музыке, его опыте уличного музыканта и здоровом образе жизни.

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