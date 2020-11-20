Порносайт Pornhub выпустил рождественскую коллекцию мерча XXXMas Collection. Посмотреть ассортимент можно здесь.

В коллекции есть рождественские свитера из акриловой пряжи в трех вариантах расцветки: фирменном черно-оранжевом, красном и бело-зеленом. Также на сайте можно купить шапку, шарф, трусы с логотипом Pornhub, три варианта кружек и елочные игрушки.

Игрушки-снеговики есть двух полов: на выбор пользователя предлагаются снеговик-мужчина либо снеговик-женщина. На некоторых кружках и свитерах есть надпись «Kiss me» («Поцелуй меня»).