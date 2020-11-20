Порносайт Pornhub выпустил рождественскую коллекцию мерча XXXMas Collection. Посмотреть ассортимент можно здесь.
В коллекции есть рождественские свитера из акриловой пряжи в трех вариантах расцветки: фирменном черно-оранжевом, красном и бело-зеленом. Также на сайте можно купить шапку, шарф, трусы с логотипом Pornhub, три варианта кружек и елочные игрушки.
Игрушки-снеговики есть двух полов: на выбор пользователя предлагаются снеговик-мужчина либо снеговик-женщина. На некоторых кружках и свитерах есть надпись «Kiss me» («Поцелуй меня»).
Стоимость мерча варьируется от 7 долларов за елочный шарик (533 рубля) до 75 долларов за свитер с логотипом Pornhub (5716 рублей).
В конце октября Pornhub выпустил образовательный сериал о сексе. Проект состоит из 11 эпизодов, в которых ученые и практикующие секс-терапевты рассказывают о человеческой анатомии и опровергают мифы о сексе.