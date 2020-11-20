МВД Беларуси сообщило о задержании администратора оппозиционных телеграм-каналов

В Беларуси силовики задержали 33-летнюю жительницу Минска по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. По данным МВД республики, женщина администрировала несколько оппозиционных телеграм-каналов, в том числе «Мая краіна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь головного мозга» и «Элехтарат».
В ведомстве также рассказали, что задержанная «управляла пабликом «Европейская Беларусь» и активно сопровождала его в соцсетях», за что получала 234 доллара в месяц.
Во время обыска в квартире женщины нашли шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флэш-накопитель, 700 евро, банковскую карту и протестную атрибутику.
Представители телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» заявили, что задержана не администратор, а одна из их редакторов — Ирина Счастная. «Однако хотим напомнить, что все администраторы и владелец канала Сергей Беспалов находятся в недоступном для беларусской гэбни и остальных карателей месте», — прокомментировали там (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
В «Беларуси головного мозга» причастность задержанной к каналу опровергли. «Разумеется, это полный бред. Ирина Счастная не причастна к нашему телеграм-каналу и никогда его не администрировала», — говорится в сообщении.