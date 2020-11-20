МВД Беларуси сообщило о задержании администратора оппозиционных телеграм-каналов

В Беларуси силовики задержали 33-летнюю жительницу Минска по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. По данным МВД республики, женщина администрировала несколько оппозиционных телеграм-каналов, в том числе «Мая краіна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь головного мозга» и «Элехтарат».

В ведомстве также рассказали, что задержанная «управляла пабликом «Европейская Беларусь» и активно сопровождала его в соцсетях», за что получала 234 доллара в месяц.