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Анджелина Джоли снимет байопик о легендарном военном фотографе Доне Маккалине

Семён Гудошников
Сегодня в 13:36

Анджелина Джоли станет режиссером биографического фильма о британском военном фотографе Доне Маккалине. Об этом сообщает Deadline. Сценарий картины напишет номинант на BAFTA Грегори Берк, одним из продюсеров выступит Том Харди.

Сэр Дон Маккалин — известный военный фотограф, который запечатлел почти все крупные конфликты последних 60 лет — от войны во Вьетнаме до событий в Сирии. Наибольшую известность Маккалину принесли черно-белые снимки из Вьетнама и Камбоджи, публиковавшиеся в газетах The Observer и Sunday Times.

Байпик расскажет о судьбе фотографа, которая привела его из нищего Лондона времен Второй мировой в одни из самых опасных зон боевых действий в мире.

Анджелину Джоли, по ее собственным словам, привлекло в Маккалине уникальное сочетание бесстрашия и человечности. Она отмечает, что фотограф стремится показать истину войны и при этом проявляет сочувствие и уважение к тем, кто от нее страдает.

«Мы надеемся снять такой же бескомпромиссный фильм, как фотографии Дона, о необыкновенных людях и событиях, свидетелем которых он стал, а также о взлетах и падениях уникальной эпохи в журналистике», — сказала Джоли.

Другие подробности фильма — актерский состав и сроки работы над картиной — пока неизвестны.

Предыдущий фильм Анджелины Джоли — «Сначала они убили моего отца» — вышел в 2017 году. Он рассказывает о камбоджийской писательнице и правозащитнице Лун Ун, потерявшей родителей во времена правления Красных кхмеров.

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