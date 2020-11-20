Режиссер «Соника в кино» снимет «Розовую пантеру». Фильм будет сочетать анимацию и игру актеров

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer вернет на экраны «Розовую пантеру» — наполовину игровая, наполовинe анимационная картина будет снята при помощи CGI. Об этом сообщает издание Deadline.

Режиссером ленты станет постановщик недавнего «Соника в кино» Джефф Фаулер, а сценарий напишет Крис Бремнер, до этого работавший над «Плохими парнями навсегда» (сейчас он занимается продолжением франшизы, а также пишет сценарий к фильму «Сокровише нации 3»).

«Популярное во всем мире наследие культовой Розовой Пантеры существует уже более 50 лет и продолжает открываться для новых поколений. Мы счастливы вернуть одну из любимейших франшиз Metro-Goldwyn-Mayer на большой экран», — заявили Майкл Де Лука и Памела Абди, председатель и президент MGM Film Group.

«Розовая пантера» — самая длинная и успешная комедийная серия Metro-Goldwyn-Mayer. Ее создал сценарист и режиссер Блейк Эдвардс вместе с продюсером Уолтером Миришем. Первый фильм серии вышел в 1963 году с Питером Селлерсом в главной роли. В картине впервые появилась популярная музыкальная тема Розовой пантеры, которая была номинирована на премию «Оскар». В этом же году сняли первый мультфильм о Розовой пантере.

Розовой пантерой назывался бриллиант, вокруг которого был закручен сюжет первого фильма. Однако большую популярность сыскал именно анимационный персонаж из титров — собственно, розовая пантера.