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Сборник неизданных текстов Толкина выйдет в 2021 году. Он расскажет, носят ли бороды женщины-гномы!

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:41

Издательство HarperCollins выпустит сборник ранее не публиковавшихся текстов Дж.Р.Толкина о Средиземье. Об этом сообщает The Guardian.

Книга под названием «Природа Средиземья» («The Nature of Middle-earth») выйдет в июне 2021 года. Она подробнее расскажет о мире, в котором разворачиваются события «Властелина колец», «Сильмариллиона», «Хоббита» и других произведений Толкина.

«Природа Средиземья» объяснит природу бессмертия и реинкарнации эльфов. Книга подробнее расскажет о Нуменоре и Гондоре, а также наконец ответит на вопрос, мучивший многих фанатов: носят ли эльфы, хоббиты и женщины-гномы бороды?

После смерти Толкина в 1973 году издательство HarperCollins выпустило множество не издававшихся ранее работ, имеющих большое значение для легендариума писателя: «Дети Хурина», «Берен и Лютиэн», «Падение Гондолина» и другие.

«Хоббит» был опубликован в 1937 году, а «Властелин колец» — в 1954 и 1955 годах. Однако, по словам замдиректора издательского отдела журнала HarperCollins Криса Смита, Толкин продолжал писать о Средиземье и в последующие десятилетия, до самой смерти.

Редактором «Природы Средиземья» стал Карл Ф.Хостеттер, толкинист и глава Эльфийского лингвистического сообщества, который до этого работал с главным экспертом по Толкину — его сыном Кристофером.

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