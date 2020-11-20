Патриарх Кирилл завел страницу в «Одноклассниках» по случаю своего 74-летия

Патрирах Московский и всея Руси Кирилл по случаю своего 74-летия зарегистрировался в «Одноклассниках». Посмотреть его официальную страницу можно здесь.

Председатель Синодального отдела Владимир Легойда назвал регистрацию патриарха в «Одноклассниках» «важным элементом присутствия предстоятеля Русской церкви в медийном пространстве». Он также напомнил, что официальные аккаунты патриарха есть в фейсбуке и «ВКонтакте».

Страницу будет вести пресс-служба патриарха. В «Одноклассниках» собираются размещать цитаты из проповедей, фрагменты выступлений и фото мероприятий с участием патриарха Кирилла. Вот как сам патриарх прокомментировал регистрацию в соцсети: