В России за сутки выявили больше 24 тыс. случаев коронавируса. Это новый рекорд

В России за сутки выявили 24 318 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд. Предыдущий был днем ранее — тогда выявили 23 610 случаев.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской областях, республике Карелия, Архангельской области, Красноярском крае, Воронежской и Ростовской областях.