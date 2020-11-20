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В России за сутки выявили больше 24 тыс. случаев коронавируса. Это новый рекорд

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:10

В России за сутки выявили 24  318 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд. Предыдущий был днем ранее — тогда выявили 23  610 случаев.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской областях, республике Карелия, Архангельской области, Красноярском крае, Воронежской и Ростовской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 039 926. За сутки вылечились 24 758 человек, за все время — 1,55 млн. За сутки умер 461 пациент. За весь период скончались 35 311 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 56,9 млн человек, 1,34 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (11,7 млн). Далее — Индия (9 млн), Бразилия (почти 6 млн) и Франция (2,1 млн).

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