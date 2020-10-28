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На Филиппинах боевой петух убил полицейского. Он повредил ему артерию лезвием, привязанным к лапе 20:58
В Москве продлили ограничения, «Смешарики» прорекламируют перепись и другие новости дня 20:56 Дайджест
В сети появился трейлер байопика Дэвида Боуи «Stardust» 20:54
Более половины россиян верят в загробную жизнь. 30 лет назад атеистов было больше 19:55
В Беларуси создали «Народное антикризисное управление». Оно поможет КС начать переговоры с властью 19:18
Сотрудницу «Ельцин-центра», задержанную в Беларуси, отпустили с предупреждением Обновлено в 18:43
Жители Москвы меньше всех хотят заводить детей 18:29
Сеть книжных «Республика» подаст иск о своем банкротстве 18:26
Endel Граймс записала цифровую колыбельную для приложения Endel. Оно создает звуковые фоны с помощью ИИ
Граймс записала цифровую колыбельную для приложения Endel. Оно создает звуковые фоны с помощью ИИ 17:30
Во Владивостоке предложили нарядить скульптуры борцов за власть Советов в Деда Мороза и Снегурочку 17:25
«Университет детей» откроет тематические блоки для детей разных возрастов 17:14
Минздрав запретил подведомственным врачам публично высказываться о коронавирусе Обновлено в 16:49
Россияне назвали самые нелюбимые в детстве блюда 16:44
Financial Times: Apple разрабатывает собственную поисковую систему 16:32
Финансово-хозяйственное управление РПЦ В РПЦ разработали новый проект храма при МГУ. Вот как он будет выглядеть
В РПЦ разработали новый проект храма при МГУ. Вот как он будет выглядеть 16:12
В Москве режим удаленной работы продлили до 29 ноября 15:28
Путин предложил поддерживать кинотеатры в зависимости от доли российских фильмов в их расписании 15:27
В Москве увольняют полицейских, которых подозревают в поддержке проекта «Омбудсмен полиции» 15:25
Garage/YouTube Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе Триеннале «Гаража»
Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе Триеннале «Гаража» 15:02
Некоторые участники теста вакцины «Спутник V» заразились COVID-19. Возможно, они получали плацебо 14:45
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Дайджест

В Москве продлили ограничения, «Смешарики» прорекламируют перепись и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:56

В России за сутки выявили 16 202 случая коронавируса — на 348 меньше, чем вчера. Умерли 346 пациентов — максимальное значение за время пандемии.

Минздрав обязал медиков согласовывать любое публичное высказывание о коронавирусе. Ограничение касается только подведомственных врачей.

В Омске скорая помощь привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава из‑за нехватки коек. Замминистра здравоохранения временно отстранили от должности.

В Москве режим удаленной работы и систему QR-кодов продлили до 29 ноября. Ученики старших классов продолжат учиться из дома до 8 ноября.

Госдума приняла законопроект о приоритете Конституции над международным правом. Разбирать каждую конкретную ситуацию будет Конституционный суд.

На Урале ни в одном водоеме не оказалось воды надлежащего качества. Причина этого — нарушения на предприятиях.

К всероссийской переписи населения снимут серию «Смешариков» за 7,8 млн рублей. 13-минутный спецвыпуск должен рассказать, что такое перепись и зачем она нужна.

«ВАЛЛ*И» оказался самым любимым мульфильмом россиян за последние 20 лет. А манная каша с комочками — самой невкусной едой из детства.

Сеть книжных магазинов «Республика» подаст иск о банкротстве. Все дело в долгах перед поставщиками, которые нечем платить.

Александр Гудков снялся в рекламе 2-й Триеннале музея «Гараж». В ней он выясняет отношения с современным искусством.

Российский сериал «Перевал Дятлова» выйдет 16 ноября на ТНТ и Premier. А сатирическое шоу «Нахальное правосудие» от создателей «Южного Парка» уже можно посмотреть на ютьюбе.

Байопик об Арете Франклин «Respect» и сиквел «Tomb Raider» перенесли. Это пришлось сделать на фоне растущей неопределенности в киноотрасли.

Граймс записала цифровую колыбельную «AI Lullaby». Ее можно будет послушать с 29 октября в приложении Endel на iOS.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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