В Москве продлили ограничения, «Смешарики» прорекламируют перепись и другие новости дня

В России за сутки выявили 16 202 случая коронавируса — на 348 меньше, чем вчера. Умерли 346 пациентов — максимальное значение за время пандемии.

Минздрав обязал медиков согласовывать любое публичное высказывание о коронавирусе. Ограничение касается только подведомственных врачей.

В Омске скорая помощь привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава из‑за нехватки коек. Замминистра здравоохранения временно отстранили от должности.

В Москве режим удаленной работы и систему QR-кодов продлили до 29 ноября. Ученики старших классов продолжат учиться из дома до 8 ноября.

Госдума приняла законопроект о приоритете Конституции над международным правом. Разбирать каждую конкретную ситуацию будет Конституционный суд.

На Урале ни в одном водоеме не оказалось воды надлежащего качества. Причина этого — нарушения на предприятиях.

К всероссийской переписи населения снимут серию «Смешариков» за 7,8 млн рублей. 13-минутный спецвыпуск должен рассказать, что такое перепись и зачем она нужна.

«ВАЛЛ*И» оказался самым любимым мульфильмом россиян за последние 20 лет. А манная каша с комочками — самой невкусной едой из детства.

Сеть книжных магазинов «Республика» подаст иск о банкротстве. Все дело в долгах перед поставщиками, которые нечем платить.

Александр Гудков снялся в рекламе 2-й Триеннале музея «Гараж». В ней он выясняет отношения с современным искусством.

Российский сериал «Перевал Дятлова» выйдет 16 ноября на ТНТ и Premier. А сатирическое шоу «Нахальное правосудие» от создателей «Южного Парка» уже можно посмотреть на ютьюбе.

Байопик об Арете Франклин «Respect» и сиквел «Tomb Raider» перенесли. Это пришлось сделать на фоне растущей неопределенности в киноотрасли.

Граймс записала цифровую колыбельную «AI Lullaby». Ее можно будет послушать с 29 октября в приложении Endel на iOS.