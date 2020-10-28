Сеть книжных «Республика» подаст иск о банкротстве

Сеть книжных магазинов «Республика» собирается подать иск о банкротстве, поскольку не может расплатиться с поставщиками. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на заявление компании.

Долги возникли из‑за простоя — с конца марта до начала июня все розничные магазины сети были закрыты из‑за пандемии. Интернет-магазин не мог компенсировать убытки.

После снятия ограничений трафик восстановился только на 60% к уровню прошлого года, а затем начал падать и к середине октября не превышал 50%.

Договориться у ретейлера получилось далеко не со всеми кредиторами. Только в октябре на ООО «Республика» было подано восемь исков на более чем 15 млн рублей.

В августе в отношении компании был подан самый крупный на тот момент иск — на 122,1 млн рублей — от издательской группы «Эксмо-АСТ». Также сообщалось о долгах перед Fujifilm (на 36 млн рублей) и Universal Music Group (на 27 млн).

Из‑за финансовых проблем компании пришлось закрыть «значительную часть магазинов». Какую именно, в сети не уточнили, но отметили, что в Москве сейчас работает 12 точек, в том числе аутлет.

Согласно информации на сайте «Федресурса», «Республика» подаст заявление о банкротстве в Арбитражный суд 12 ноября 2020 года.