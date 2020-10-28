На Урале ни в одном водоеме не оказалось воды надлежащего качества

Воды надлежащего качества нет ни в одном из водных объектов на территории Уральского федерального округа. Об этом сообщил замгенпрокурора России Игорь Ткачев, пишет «Интерфакс».

«По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества. Причиной этого является то, что не на всех предприятиях осуществляется строгий контроль, опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации», — сказал он.

Кроме того, по его словам, очистные сооружения часто находятся в неудовлетворительном состоянии.

В России в последнее время появляется много новостей о загрязнении водоемов: от Камчатки, где умерли обитатели морского дна и отравились люди (Следственный комитет, правда, назвал природную версию загрязнения приоритетной), до крупного разлива нефтепродуктов в Находке.

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