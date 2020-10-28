В России выявили более 16 тысяч случаев коронавируса за сутки. Умерли 346 пациентов

В России за сутки выявили 16 202 случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 348 случаев меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Воронежской, Свердловской областях, Красноярском крае, Крыму и Забайкальском крае.