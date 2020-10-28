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В России выявили более 16 тысяч случаев коронавируса за сутки. Умерли 346 пациентов

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:51

В России за сутки выявили 16 202 случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 348 случаев меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Воронежской, Свердловской областях, Красноярском крае, Крыму и Забайкальском крае.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 563 976. За сутки выздоровели 12 361 человек, за все время — 1,17 млн. За сутки умерли 346 пациентов (пока это максимальное значение за все время пандемии), за все время — 26 935.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 43,9 млн человек, из них умерли почти 1,17 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,7 млн). На втором и третьем — Индия (7,9 млн) и Бразилия (5,4 млн).

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