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Объявлена дата выхода российского сериала «Перевал Дятлова»

Анастасия Цой
Сегодня в 12:24

Российский сериал «Перевал Дятлова», рассказывающий о группе Игоря Дятлова и событиях 1959 года, выйдет 16 ноября в 22.00 по московскому времени в эфире телеканала ТНТ и на Premier. Об этом сообщает издание «Канобу».

В сериале будет две сюжетные линии: первая расскажет о самом восхождении группы, а вторая — историю майора КГБ Олега Костина, отправленного в город Ивдель для проведения расследования после обнаружения тел погибших.

«Мы старались максимально точно следовать документам и дневникам, но иногда нам приходилось что‑то домысливать, потому что художественная правда важнее. По ходу следствия наш главный герой — майор КГБ Олег Костин — изучает все основные версии трагедии, постепенно отсекая их в силу тех или иных неувязок.

Таким образом наш проект можно назвать антологией всего, что известно об истории перевала Дятлова. В развязке зритель получит ответ на главный вопрос, что случилось со студентами в ночь на 2-е февраля 1959 года на горе Холатчахль», — говорил продюсер сериала Евгений Никишов.

Режиссером некоторых серий выступил Павел Костомаров («Эпидемия»). Роль майора КГБ сыграл Павел Федоров («Аванпост», «А зори здесь тихие»).

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, которая совершала лыжный поход по Уралу, погибла 2 февраля 1959 года. Следователи, работавшие над делом, назвали причиной их смерти «стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии».

До 70-х годов дело было засекречено. В память о погибших перевал, расположенный недалеко от места их гибели, получил название «перевал Дятлова».

Ранее Генпрокуратура завершила масштабную проверку гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году и назвала причину смерти молодых людей. Они погибли из‑за снежной лавины и плохой видимости, которые не позволили им вернуться в палатку.

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