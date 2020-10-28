перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Финансово-хозяйственное управление РПЦ В РПЦ разработали новый проект храма при МГУ. Вот как он будет выглядеть
В РПЦ разработали новый проект храма при МГУ. Вот как он будет выглядеть 16:12
Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе 16:06
В Москве режим удаленной работы продлили до 29 ноября 15:28
Путин предложил поддерживать кинотеатры в зависимости от доли российских фильмов в их расписании 15:27
В Москве увольняют полицейских, которых подозревают в поддержке проекта «Омбудсмен полиции» 15:25
Garage/YouTube Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе Триеннале «Гаража»
Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе Триеннале «Гаража» 15:02
Некоторые участники теста вакцины «Спутник V» заразились COVID-19. Возможно, они получали плацебо 14:45
Kinky Party и Checkme запустили чекап сексуального здоровья 14:33
Байопик об Арете Франклин и сиквел «Tomb Raider» перенесли 13:58
Megan Thee Stallion, Дрейк и Стормзи: объявлены победители BET Hip Hop Awards 13:14
Tingey Injury Law Firm/Unsplash Госдума приняла закон о приоритете Конституции над международным правом
Госдума приняла закон о приоритете Конституции над международным правом 13:03
В Омске скорые привезли пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава. В больницах для них не было мест Обновлено в 12:54
На Урале ни в одном водоеме не оказалось воды надлежащего качества 12:46
Объявлена дата выхода российского сериала «Перевал Дятлова» 12:24
Wikimedia «Проект»: семья патриарха Кирилла владеет недвижимостью на 225 млн рублей
«Проект»: семья патриарха Кирилла владеет недвижимостью на 225 млн рублей 12:05
К всероссийской переписи населения снимут серию «Смешариков» за 7,8 млн рублей 11:45
В России выявили более 16 тысяч случаев коронавируса за сутки. Умерли 346 пациентов 10:51
Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Эрдогана. В Турции ее назвали «ксенофобской» и «исламофобской» 10:13
Левон Турман Хоук/Instagram Сын Умы Турман и Итана Хоука присоединился к актерскому составу сериала «Очень странные дела»
Сын Умы Турман и Итана Хоука присоединился к актерскому составу сериала «Очень странные дела» 10:10
«ВАЛЛ*И» возглавил список любимых мульфильмов россиян за последние 20 лет 9:33
Отключить рекламу

Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе Триеннале «Гаража»

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:02

Александр Гудков снялся в рекламе 2-й Триеннале Музея «Гараж». В ней он выясняет отношения с современным искусством, рассказали представители музея «Афише Daily».

В ролике комик находится на приеме у психотерапевта и рассказывает ему о том, что не понимает современное искусство и не может говорить с ним на одном языке. Как отмечают создатели видео, такой формат был выбран неспроста: контакт с искусством — «своего рода психотерапевтическая сессия, предполагающая доверие и отклик».

На сеансе вместе с Гудковым появляются потрошащая осьминога выпускница школы Родченко, фонтан из строительной пены и собранная из отходов рекламного производства скульптура.

«Границы того, что мы называем современным искусством, для меня размыты. Иногда я думаю, что даже сборка мебели или совместные действия специалистов по устранению экологических катастроф могут стать актом искусства», — поделился мыслями сам Гудков.

В видео можно увидеть «Маскарад» Кристины Горлановой, Светлану Холлис, «Бачикистан» Юлии Шафоростовой, Митю Пахомова, Антона Кушаева, «Сгусток» Миши Бурого, Альбину Мохрякову, «Агенты интуиции» Аси Маракулиной, Александра Образумова, Марию Лебягину, «Штаб городского самовыражения» и платформу «Хайдеггер».

Триеннале российского современного искусства — это главный для Музея «Гараж» проект в области поддержки отечественных художников. На нем представлены 75 художников, исследователей̆, образовательных и благотворительных организаций со всей страны. Выставка открыта до 17 января. Кураторами выступили Валентин Дьяконов и Анастасия Митюшина.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Александр Гудков
Валентин Дьяконов
Анастасия Митюшина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить