Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе Триеннале «Гаража»

Александр Гудков снялся в рекламе 2-й Триеннале Музея «Гараж». В ней он выясняет отношения с современным искусством, рассказали представители музея «Афише Daily».

В ролике комик находится на приеме у психотерапевта и рассказывает ему о том, что не понимает современное искусство и не может говорить с ним на одном языке. Как отмечают создатели видео, такой формат был выбран неспроста: контакт с искусством — «своего рода психотерапевтическая сессия, предполагающая доверие и отклик».

На сеансе вместе с Гудковым появляются потрошащая осьминога выпускница школы Родченко, фонтан из строительной пены и собранная из отходов рекламного производства скульптура.