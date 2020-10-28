Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе Триеннале «Гаража»

Александр Гудков снялся в рекламе 2-й Триеннале Музея «Гараж». В ней он выясняет отношения с современным искусством, рассказали представители музея «Афише Daily».
В ролике комик находится на приеме у психотерапевта и рассказывает ему о том, что не понимает современное искусство и не может говорить с ним на одном языке. Как отмечают создатели видео, такой формат был выбран неспроста: контакт с искусством — «своего рода психотерапевтическая сессия, предполагающая доверие и отклик».
На сеансе вместе с Гудковым появляются потрошащая осьминога выпускница школы Родченко, фонтан из строительной пены и собранная из отходов рекламного производства скульптура.
«Границы того, что мы называем современным искусством, для меня размыты. Иногда я думаю, что даже сборка мебели или совместные действия специалистов по устранению экологических катастроф могут стать актом искусства», — поделился мыслями сам Гудков.
В видео можно увидеть «Маскарад» Кристины Горлановой, Светлану Холлис, «Бачикистан» Юлии Шафоростовой, Митю Пахомова, Антона Кушаева, «Сгусток» Миши Бурого, Альбину Мохрякову, «Агенты интуиции» Аси Маракулиной, Александра Образумова, Марию Лебягину, «Штаб городского самовыражения» и платформу «Хайдеггер».
Триеннале российского современного искусства — это главный для Музея «Гараж» проект в области поддержки отечественных художников. На нем представлены 75 художников, исследователей̆, образовательных и благотворительных организаций со всей страны. Выставка открыта до 17 января. Кураторами выступили Валентин Дьяконов и Анастасия Митюшина.