Госдума приняла закон о приоритете Конституции над международным правом

Госдума приняла поправки к закону «О безопасности», которые закрепляют верховенство российской Конституции над международным правом. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предложил президент России Владимир Путин. Согласно принятым поправкам в закон, применять международные права в истолковании, противоречащем российской Конституции, нельзя. Разбирать каждую конкретную ситуацию будет Конституционный суд.

Противоречие между международными нормами и Основным законом России прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что страны Запада время от времени «в своих политических интересах используют инструменты международного права» и пытаются «пытаются сдержать развитие» России.

Всего изменения внесли более чем в 110 законодательных актов, в том числе в шесть кодексов, включая Гражданский, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный. Документ расширил полномочия Совета безопасности. Теперь он будет заниматься вопросами, касающимися обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства. Иными словами, Совбез будет пресекать действия, направленные на отчуждение российской территории.

Зампреду, секретарю и членам Совета безопасности теперь запрещено иметь вклады, хранить деньги и ценности в иностранных банках. Работникам ФСБ и СВР запрещается иметь вид на жительство за границей. Однако возможны исключения в случае служебной необходимости.