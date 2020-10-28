Байопик об Арете Франклин и сиквел «Tomb Raider» перенесли

Студия MGM перенесла выход биографического фильма об Арете Франклин «Respect» на 7 месяцев — с 15 января по 13 августа. Об этом пишет Deadline.

В свою очередь сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» и вовсе убрали из расписания. Премьера картины была намечена на 19 марта, теперь, когда она появится на экранах, непонятно.

Переносы премьер происходят на фоне растущей неопределенности в киноотрасли. Из‑за нового витка распространения коронавируса многие кинотеатры по всему миру сокращают часы работы или временно закрываются.

Ранее MGM отложила выход нового фильма про Бонда «Не время умирать» на 2 апреля 2021 года. Это произошло после неубедительных сборов другого масштабного фильма — «Довода».