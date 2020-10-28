Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе

Министерство здравоохранения разослало медицинским учреждениям и подведомственным врачам указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Медуза», в распоряжении которой есть это письмо.

Публичные сведения по теме коронавируса «должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону».

Ведомство заявило, что это было сделано «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19», так как «в настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей».

26 октября врачи из четырех больниц Кургана обратились к Владимиру Путину с просьбой прислать в регион военных медиков для борьбы с коронавирусом. По их словам, местные власти сильно занижают статистику. На следующий день в город отправили группу специалистов для помощи местным медикам.

27 октября в Омске скорые привезли пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава, так как больницах для них не было мест. На время служебного расследования от должности отстранили заместителя министра здравоохранения Омской области.