В Омске скорые привезли пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава. В больницах для них не было мест

В Омске врачи скорой помощи привезли пациентов, зараженных коронавирусом, к зданию Минздрава. Медики весь день возили больных по городу, но их не принимали ни в одной из больниц из‑за нехватки мест. Об этом сообщает издание «Город 55».
Сообщается, что одна из пациенток находится в тяжелом состоянии: у нее около 80% поражения легких. Женщина не могла самостоятельно дышать, и за десять часов, которые она провела в скорой, врачи использовали четыре кислородных баллона.
Сначала к зданию Минздрава подъехала одна скорая, а потом еще две. Врачи и родственники пациентов заявили, что хотят узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать больных, ведь она говорила, что в больницах нет недостатка мест.
Скорые стояли у здания ведомства с включенными сиренами, однако к ним так никто и не вышел. Позже к зданию подъехала полицейская машина. В итоге пациентов все-таки приняли в одной из больниц.
«ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава. Я дал поручение курирующему зампреду правительства установить персональную ответственность за случившееся. Итоги проверки должны быть сегодня. Решения по результатам расследования также будут приняты сегодня», — прокомментировал ситуацию губернатор Александр Бурков.
Вчера, 27 октября, «Афиша Daily» писала о дефиците мест в больнице под Новосибирском. Из‑за него пациентов с COVID-19 разместили на лестничной площадке.