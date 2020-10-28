В Омске скорые привезли пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава. В больницах для них не было мест

В Омске врачи скорой помощи привезли пациентов, зараженных коронавирусом, к зданию Минздрава. Медики весь день возили больных по городу, но их не принимали ни в одной из больниц из‑за нехватки мест. Об этом сообщает издание «Город 55».

Сообщается, что одна из пациенток находится в тяжелом состоянии: у нее около 80% поражения легких. Женщина не могла самостоятельно дышать, и за десять часов, которые она провела в скорой, врачи использовали четыре кислородных баллона.

Сначала к зданию Минздрава подъехала одна скорая, а потом еще две. Врачи и родственники пациентов заявили, что хотят узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать больных, ведь она говорила, что в больницах нет недостатка мест.