«ВАЛЛ-И» возглавил список любимых мульфильмов россиян за последние 20 лет

Мультфильм студии Pixar «ВАЛЛ-И» о роботе-уборщике, который чистит постапокалиптическую Землю, а затем попадает на космический корабль к людям, стал любимой анимационной лентой россиян за последние 20 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Кино Mail.ru».

В преддверии Международного дня анимации в компании выяснили, какие мультфильмы, вышедшие с начала 2000-го года, россияне любят больше всего. Рейтинг составлялся на основе оценок пользователей — в список попадали те картины, которые россияне оценивали чаще и выше остальных.

В тройку лидеров, помимо вышедшего в 2008 году «ВАЛЛ-И», попала первая часть «Ледникового периода» (премьера в 2002 году) о дружбе ленивца, мамонта, саблезубого тигра и человеческого ребенка, а также «Как приручить дракона» (2010), рассказывающий знакомстве викинга Иккинга и дракона Беззубика.

В топ-10 попали два мультфильма Хаяо Миядзаки — «Унесенные призраками» и «Ходячий замок». В десятке также есть «Шрек», «Холодное сердце» и «Зверополис».

Научно-фантастический мультфильм «ВАЛЛ-И» рассказывает о роботе, который отправляется с разрушенной Земли на космический корабль будущего. Действие мультфильма происходит через 700 лет после исхода людей с Земли на кораблях «Аксиома». Мульфильм завоевал многие престижные награды, в частности, «Оскар» и «Золотой глобус».