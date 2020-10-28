Россияне назвали самые нелюбимые в детстве блюда. Опрос провел сервис экспресс-доставки «Самокат», пишет ТАСС.

Рейтинг возглавила манная каша с комочками (43%), которой чаще всего кормили в детском саду. В топ-10 также вошли холодец, оливки и маслины, рыбные котлеты, оладьи из печени, кисель, селедка под шубой, гороховое пюре, компот с черносливом или сухофруктами, фаршированный перец и голубцы.

Самой невкусной едой, по словам респондентов, их кормили в детском саду, школьной столовой или в гостях.

Среди любимых блюд из детства — творожная запеканка и салат из крабовых палочек. «Их в детстве обожал каждый десятый опрошенный. Немного реже называли салат оливье, пиццу и мороженое», — говорится в исследовании. Самую вкусную еду, по мнению опрошенных, готовила мама.

У многих во взрослом возрасте изменились вкусовые предпочтения: россияне со временем полюбили оливки или маслины, кабачки, лук или чеснок, супы и томатный сок.