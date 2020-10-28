В Москве режим удаленной работы продлили до 29 ноября

Режим удаленной работы минимум для 30% сотрудников в Москве продлен до 29 ноября. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря тому, что часть сотрудников перешли на удаленку, пассажиропоток общественного транспорта сократился примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем. При таких условиях снизилась вероятность заражения коронавирусом, отметил Собянин.

«В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию, поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 года», — заявил он.

Также указом мэра до 8 ноября продлевается и дистанционное обучение для школьников 6–11 классов. «Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», — уточнил мэр.

Домашний режим для москвичей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, будет действовать минимум до конца ноября. По данным городских властей, более 75% умерших от коронавируса в Москве — люди пожилого возраста.

Собянин напомнил, что прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. Однако он заявил, что «никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима».

Система доступа в развлекательные заведения и бары в ночное время по QR-кодам будет также действовать до 29 ноября. К тому же ее хотят распространить на подразделения правительства Москвы.