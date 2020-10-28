К всероссийской переписи населения снимут серию «Смешариков» за 7,8 млн рублей

К всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года, снимут серию «Смешариков» под названием «Перепись — дело коллективное». Об этом сообщает РБК.

За 13-минутный спецвыпуск производитель мультсериала — компания «КРОС» — получит от Росстата 7,8 млн рублей. Стоимость контракта включает в себя создание оригинального сценария, производство серии в смешанной технике (2D- и 3D-анимация, озвучивание, специально написанная музыка и песня), трансляцию в эфире детских телеканалов, в том числе на «Карусели», и в интернете — в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях.

Эпизод должен появиться не раньше 1 апреля, также в контракте прописаны персонажи, которые должны быть задействованы в серии: Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби.

В пресс-службе Росстата сообщили, что эпизод «Смешариков» позволит рассказать, что такое перепись и зачем она нужна, в игровой, предельно доступной и ненавязчивой форме — как детской, так и взрослой аудитории. В ведомстве отметили, что «тема переписи населения органично впишется во «вселенную Смешариков».

Основной контракт по организации информационно-разъяснительной работы, связанной с переписью, Росстат и «КРОС» заключили еще в 2019 году. Он оценивается в 915,5 млн рублей.

Исполнители контракта должны организовать пресс-мероприятия с экспертами, блогерами и журналистами, посвященные переписи. На информационных и развлекательных ресурсах (например, Aif.ru, habrahabr.ru и YaPlakal.ru) нужно создать тематические разделы.

Кроме того, нужно подготовить видеоролики, которые будут показывать на ютьюбе, в соцсетях и общественном транспорте Москвы и Петербурга, а также разработать онлайн-игру, онлайн-викторину и чат-бот. Цель игры — привлечь к переписи поколение, которое «не представляет своей жизни без привязки к компьютерным играм».

Перепись населения в России должна проводиться не реже чем раз в десять лет. Последний раз она проходила в 2010 году. Новая планировалась на октябрь 2020 года, но ее перенесли из‑за пандемии коронавируса.