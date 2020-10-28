Создатели «Южного парка» запустили новый сатирический сериал «Нахальное правосудие»

Комедийное шоу будет выходить еженедельно. Первый эпизод появился на YouTube 26 октября и был посвящен дипфейк-технологии. Героями серии стали Дональд и Иванка Трамп , советник президента Джаред Кушнер, глава Facebook Марк Цукерберг и актер Майкл Кейн.

Создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер запустили новый сатирический сериал под названием «Sassy Justice» («Нахальное правосудие»). Об этом сообщил NME.

Главным героем сериала стал выдуманный персонаж Фрэд Сэсси — американский защитник прав потребителей и репортер новостной программы на телевидении города Шайенн. По словам создателей шоу, его еженедельная телепередача посвящена проблемам простых людей из американской глубинки.

1 октября вышел специальный эпизод «Южного Парка», посвященный пандемии коронавируса. Он предваряет 24-й сезон популярного шоу, дата выхода которого пока неизвестна. Предыдущий сезон «Южного парка» выпустили в декабре прошлого года.