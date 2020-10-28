Grimes записала цифровую колыбельную для приложения Endel. Оно создает звуковые фоны с помощью ИИ

Канадская певица Grimes представила саундскейп-проект «AI Lullaby», созданный совместно с берлинским стартапом Endel. Композиция записана специально для приложения, генерирующего персональный звуковой фон с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали « Афише Daily » представители компании.

Для своей «бесконечной цифровой колыбельной» Grimes создала целую палитру медитативных вокальных фрагментов и сформировала большую библиотеку электронных звуков. Из них искусственный интеллект Endel составляет фоновую композицию, которая помогает быстрее засыпать и лучше высыпаться.

«В коллаборации с алгоритмами у Grimes получились не только функциональные звуковые фоны для улучшения сна, но новаторский художественный эксперимент, который попадет в историю музыки», — говорится в пресс-релизе.

С 29 октября по 23 декабря «AI Lullaby» можно будет послушать в приложении Endel на iOS. Чуть позже она также появится на Android и Alexa.

Сервис Endel создает персонализированную звуковую среду, способствующую снижению уровня стресса, концентрации внимания и улучшению сна. Алгоритм анализирует личные данные пользователя, погоду и другие показатели и создает трек, которые в данный момент соответствует потребностям человека.