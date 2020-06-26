Условный срок Кирилла Серебренникова, новый альбом Джесси Уэр и другие новости дня

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Два других фигуранта дела «Седьмой студии» — Юрий Итин и Алексей Малобродский — также получили условные сроки и штрафы. Софье Апфельбаум назначили штраф, но освободили от его уплаты. Защита Серебренникова заявила, что обжалует приговор.

Минкульт хочет разделить сферы управления театром так, чтобы худрук не занимался финансовыми вопросами. Это, по мнению министра Ольги Любимовой, поможет избежать дел, подобных делу «Седьмой студии».

В России за последние сутки выявили 6800 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране заразились коронавирусом 620 794 человека с начала пандемии. Антитела к коронавирусу найдены у каждого пятого протестированного москвича.

ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе. За последние две недели все больше случаев регистрируют сразу в 30 странах, причем в 11 из них вспышка достаточно сильная.

На журналиста «Дождя» Павла Лобкова завели административное дело за двойное голосование. К нему домой пришла полиция и провела допрос. Накануне Лобков смог проголосовать по поправкам к Конституции дважды — дистанционно и на участке.

На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Поводом для этого стала картинка с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

Адвокат сообщил, что у Михаила Ефремова случился сердечный приступ. Причиной, по мнению близких актера, стали сильные переживания из‑за смертельной аварии, виновником которой он стал.

«Студия Лебедева» разработала нейросеть, которая больше года выполняла коммерческие заказы. Теперь понятно, почему логотип Юрия Хованского и шоу «Пора валить» получились такими, какими получились.

Netflix планирует выпустить аниме во вселенной игры Cyberpunk 2077. Его созданием займутся выходцы из студии Gainax, ответственные за Gurren Lagann, Kill la Kill и недавний Promare. Премьера намечена на 2022 год.

Как всегда по пятницам, много музыкальных релизов. Новые альбомы выпустили британская певица Джесси Уэр и техасская психоделик-соул-группа Khruangbin. Feduk поделился макси-синглом и клипом на его заглавный трек «Останься», а рок-группа The Flaming Lips — музыкальным видео на песню «My Religion Is You».