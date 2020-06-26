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Лианн Ла Хавас опубликовала кавер на песню Radiohead «Weird Fishes» 21:15
Условный срок Кирилла Серебренникова, новый альбом Джесси Уэр и другие новости дня 20:33 Дайджест
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Кета/YouTube «Это не сон»: проект Ильи Лагутенко «Кета» выпустил новый трек
«Это не сон»: проект Ильи Лагутенко «Кета» выпустил новый трек 19:47
«Если сделать честный выбор невозможно»: OQJAV выпустили сингл к голосованию по поправкам 19:24
В Москве не согласовали митинг против поправок к Конституции 4 июля Обновлено в 19:18
На журналиста «Дождя» завели дело за двойное голосование. К нему домой пришла полиция 19:03
Моргенштерн представит клип на песню «Cadillac» на выпускном «ВКонтакте» 18:35
Teatr.on/Instagram Защита Кирилла Серебренникова будет обжаловать приговор
Защита Кирилла Серебренникова будет обжаловать приговор 18:23
YouTube тестирует съемку 15-секундных видео в приложении 18:00
Feduk выпустил макси-сингл «Останься» и показал клип на один из новых треков 17:35
Netflix выпустит аниме по Cyberpunk 2077. Его снимут создатели Gurren Lagann и Kill la Kill 17:15
Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» приговорили к условным срокам 16:45
Минкульт не хочет повторения дел, подобных делу «Седьмой студии». Для этого разработан законопроект 16:35
«Цвет»/«ВКонтакте» На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма
На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма 16:13
Воздух в Москве стал заметно чище во время карантина 15:20
Студия Лебедева разработала нейросеть, которая год выполняла заказы. Клиенты думали, что это человек 14:50
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Дайджест

Условный срок Кирилла Серебренникова, новый альбом Джесси Уэр и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:33

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Два других фигуранта дела «Седьмой студии» — Юрий Итин и Алексей Малобродский — также получили условные сроки и штрафы. Софье Апфельбаум назначили штраф, но освободили от его уплаты. Защита Серебренникова заявила, что обжалует приговор.

Минкульт хочет разделить сферы управления театром так, чтобы худрук не занимался финансовыми вопросами. Это, по мнению министра Ольги Любимовой, поможет избежать дел, подобных делу «Седьмой студии».

В России за последние сутки выявили 6800 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране заразились коронавирусом 620 794 человека с начала пандемии. Антитела к коронавирусу найдены у каждого пятого протестированного москвича.

ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе. За последние две недели все больше случаев регистрируют сразу в 30 странах, причем в 11 из них вспышка достаточно сильная.

На журналиста «Дождя» Павла Лобкова завели административное дело за двойное голосование. К нему домой пришла полиция и провела допрос. Накануне Лобков смог проголосовать по поправкам к Конституции дважды — дистанционно и на участке.

На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Поводом для этого стала картинка с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

Адвокат сообщил, что у Михаила Ефремова случился сердечный приступ. Причиной, по мнению близких актера, стали сильные переживания из‑за смертельной аварии, виновником которой он стал.

«Студия Лебедева» разработала нейросеть, которая больше года выполняла коммерческие заказы. Теперь понятно, почему логотип Юрия Хованского и шоу «Пора валить» получились такими, какими получились.

Netflix планирует выпустить аниме во вселенной игры Cyberpunk 2077. Его созданием займутся выходцы из студии Gainax, ответственные за Gurren Lagann, Kill la Kill и недавний Promare. Премьера намечена на 2022 год.

Как всегда по пятницам, много музыкальных релизов. Новые альбомы выпустили британская певица Джесси Уэр и техасская психоделик-соул-группа Khruangbin. Feduk поделился макси-синглом и клипом на его заглавный трек «Останься», а рок-группа The Flaming Lips — музыкальным видео на песню «My Religion Is You».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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