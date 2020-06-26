Антитела к коронавирусу найдены у каждого пятого протестированного москвича

Специфические антитела к коронавирусу найдены у 19,9% москвичей, которые приняли участие в третьем этапе популяционного исследования на наличие иммунитета к COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Третий этап тестирования прошел с 5 по 18 июня 2020 года. В нем приняли участие более 90 тыс. жителей Москвы. По данным мэрии, количество москвичей с антителами по сравнению с предыдущими исследованиями увеличилось как минимум на 2,5%. При этом в исследовании говорится, что у 7% протестированных иммунитет появился за предыдущий месяц.

«Растут количественные значения антител, в первую очередь, иммуноглобулина G, который показывает, что формируются антитела. Также увеличивается доля тех, кто показывает очень высокие антитела G , как правило — больше 50%», — сказала Ракова.

За все время в Москве провели более 3,5 млн ПЦР-тестов и около миллиона исследований ИХЛА-диагностики через венозную кровь.

По данным лаборатории «Инвирто», в начале мая антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции выявили у 14% жителей России, сдавших анализ. Тогда в тестировании приняли участие 40 тыс. жителей разных регионов страны.

На сегодняшний день только по официальным данным коронавирусной инфекцией в России переболели более 620 тыс. человек, или 0,5% населения страны.