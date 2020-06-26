В России впервые с апреля за сутки выявили менее 7000 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 6800 новых пациентов с COVID-19. Уже 620 794 человек в стране заразились коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.
Впервые с 29 апреля в России регистрируют менее 7000 случаев заражения за сутки. Больше всего заболевших обнаружили в Москве и Подмосковье — 813 и 390 соответственно, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (295). В Петербурге выявили 223 случая заражения.
За сутки умерли 176 пациентов с подтвержденным коронавирусом (8781 — с начала пандемии), а выписаны были 8988 человек (384 152 за все время).
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились уже более 9,6 млн человек, хотя почти половина из них вылечилась от него. Тем не менее 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,4 млн), на втором — Бразилия (1,2 млн). Тем временем Всемирная организация здравоохранения предупредила о новых вспышках коронавируса в Европе.