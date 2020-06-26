В России впервые с апреля за сутки выявили менее 7000 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 6800 новых пациентов с COVID-19. Уже 620 794 человек в стране заразились коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.

Впервые с 29 апреля в России регистрируют менее 7000 случаев заражения за сутки. Больше всего заболевших обнаружили в Москве и Подмосковье — 813 и 390 соответственно, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (295). В Петербурге выявили 223 случая заражения.