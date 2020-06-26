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Netflix выпустит аниме по Cyberpunk 2077. Его снимут создатели Gurren Lagann и Kill la Kill

Илья Голубев
Сегодня в 17:15

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить аниме «Cyberpunk: Edgerunners» во вселенной грядущей научно-фантастической видеоигры Cyberpunk 2077. Премьера пока назначена на 2022 год.

Созданием аниме займется студия Trigger, в которой работают выходцы из легендарной Gainax, ответственные за признанные шедевры Gurren Lagann, Kill la Kill и недавний Promare. Режиссером выступит один из основателей студии Хироюки Имаиси.

Сюжет аниме «Cyberpunk: Edgerunners» не будет связан с оригинальной игрой и расскажет историю молодого человека, который вынужден постоянно бороться за выживание на улицах Найт-Сити. Его единственная надежда чего‑то достичь — банда наемников Edgerunners, к которой он и присоединяется.

Не так давно разработчики Cyberpunk 2077 из CD Project Red перенесли выход игры на 19 ноября. Изначально игру должны были выпустить уже в этом апреле, но затем релиз перенесли на сентябрь. Разработкой одной из самых ожидаемых игр года уже минимум семь лет занимается студия, подарившая миру игры серии «Ведьмак».

Действие игры разворачивается в городе Найт-Сити, который находится в Калифорнии. Игроков ждет открытый город с циклом смены дня и ночи, разделенный на шесть районов, и полная свобода действий. Изначально предполагалось, что в игре можно будет выбрать пол персонажа, но позже такую возможность убрали, оставив только мужской.

Важную роль в Cyberpunk 2077 сыграет актер Киану Ривз ― он появится в виде персонажа Джонни Сильверхенда, рокера и гитариста с кибернетической серебряной рукой, который будет помогать главному герою. Он появился в нескольких трейлерах игры, включая последний, который вышел накануне.

В прошлом июне игровой критик Андрей Подшибякин побывал на выставке E3 и посмотрел 40 минут геймплея Cyberpunk 2077. Специально для «Афиши Daily» он поделился своими впечатлениями.

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