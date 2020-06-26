Netflix выпустит аниме по Cyberpunk 2077. Его снимут создатели Gurren Lagann и Kill la Kill

Сюжет аниме «Cyberpunk: Edgerunners» не будет связан с оригинальной игрой и расскажет историю молодого человека, который вынужден постоянно бороться за выживание на улицах Найт-Сити. Его единственная надежда чего‑то достичь — банда наемников Edgerunners, к которой он и присоединяется.

Созданием аниме займется студия Trigger, в которой работают выходцы из легендарной Gainax, ответственные за признанные шедевры Gurren Lagann, Kill la Kill и недавний Promare. Режиссером выступит один из основателей студии Хироюки Имаиси.

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить аниме «Cyberpunk: Edgerunners» во вселенной грядущей научно-фантастической видеоигры Cyberpunk 2077. Премьера пока назначена на 2022 год.

Не так давно разработчики Cyberpunk 2077 из CD Project Red перенесли выход игры на 19 ноября. Изначально игру должны были выпустить уже в этом апреле, но затем релиз перенесли на сентябрь. Разработкой одной из самых ожидаемых игр года уже минимум семь лет занимается студия, подарившая миру игры серии «Ведьмак».

Действие игры разворачивается в городе Найт-Сити, который находится в Калифорнии. Игроков ждет открытый город с циклом смены дня и ночи, разделенный на шесть районов, и полная свобода действий. Изначально предполагалось, что в игре можно будет выбрать пол персонажа, но позже такую возможность убрали, оставив только мужской.

Важную роль в Cyberpunk 2077 сыграет актер Киану Ривз ― он появится в виде персонажа Джонни Сильверхенда, рокера и гитариста с кибернетической серебряной рукой, который будет помогать главному герою. Он появился в нескольких трейлерах игры, включая последний, который вышел накануне.

В прошлом июне игровой критик Андрей Подшибякин побывал на выставке E3 и посмотрел 40 минут геймплея Cyberpunk 2077. Специально для «Афиши Daily» он поделился своими впечатлениями.