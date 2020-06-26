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Новые пожары в клипе «My Religion Is You» от The Flaming Lips

Илья Голубев
Сегодня в 13:35

Американская психоделик-рок-группа The Flaming Lips выпустила клип на сингл «My Religion Is You» со своего грядущего альбома «American Head», релиз которого запланирован на 11 сентября.

Уже доступен предзаказ эксклюзивного набора из двух виниловых пластинкок, принта с автографом и футболки с изображением обложки альбома. Стоит все это 65 долларов (примерно 4500 рублей). В конце мая вышел еще один сингл с пластинки — «Flowers of Neptune 6».

Последний на данный момент альбом The Flaming Lips — «King’s Mouth» — вышел прошлым летом. В пластинку вошли 12 песен, почти во всех из них можно услышать голос гитариста The Clash Мики Джонса. После этого в декабре они выпустили записанный с группой Deap Vally альбом «Deap Lips».

The Flaming Lips существуют с 1983 года и за это время успели обрести статус культовой группы в мире психоделической музыки. В прошлом году они отпраздновали 20-летие своего знаменитого альбома «The Soft Bulletin», в честь чего устроили в начале сентября небольшой тур по Великобритании.

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